Vidente prevê novos romances para Virginia e Zé Felipe

A sensitiva Chaline, conhecida como a “vidente oficial das estrelas”, voltou a causar burburinho nas redes sociais ao fazer previsões sobre o futuro amoroso de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Segundo ela, apesar da separação recente, os dois ainda terão seus nomes entrelaçados, mas não por uma reconciliação tradicional.

Em vídeo publicado em suas redes, Chaline afirma que ambos vão se envolver com novas pessoas muito em breve. “Vejo que um deles vai ficar com uma pessoa morena, enquanto o outro encontrará alguém de aparência clara”, disse a vidente, deixando os fãs curiosos com os próximos passos do ex-casal.

Chaline ainda explicou que esses novos romances não ficarão escondidos. “Vai vir à tona nas redes sociais, tanto de uma parte quanto de outra. Lá na frente pode até haver uma volta, mas não será do jeito que o público espera”, alertou.

Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento em maio deste ano, após cinco anos juntos. A separação foi confirmada nas redes sociais e reforçada pela assessoria do cantor, que afirmou que o processo de divórcio já foi iniciado, uma vez que o casal tem três filhos pequenos.

Apesar das especulações sobre uma possível traição, ambos negaram qualquer envolvimento de terceiros. Eles garantem que a decisão foi tomada de forma madura, após um período difícil no relacionamento. Agora, segundo a sensitiva, o futuro pode reservar surpresas emocionantes e inesperadas para os dois lados.