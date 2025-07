Filha caçula de Silvio Santos se separa após 10 anos de casamento

Renata Abravanel, filha mais discreta de Silvio Santos, teve o fim do casamento revelado de forma inesperada por sua irmã Cíntia Abravanel durante um podcast. A informação, que vinha sendo mantida em sigilo pela família, veio à tona quando Cíntia foi perguntada sobre o status amoroso das irmãs e respondeu sem rodeios: “Ela se separou”.

A revelação pegou muita gente de surpresa, já que Renata nunca havia falado publicamente sobre a separação do empresário Caio Curado, com quem teve dois filhos, Nina e André. O casal ficou junto por uma década e sempre manteve uma vida discreta longe dos holofotes.

Diante da repercussão, Renata decidiu se manifestar por meio de nota e confirmou o divórcio. Ela disse que o foco agora é nos filhos e que o processo foi conduzido com respeito e discrição.

“Tenho profundo respeito pela história que construímos, mas, sobretudo, pelo futuro e pelo bem-estar dos nossos filhos”, afirmou.

Aos 40 anos, Renata é formada em administração pela Universidade de Harvard e atua no conselho do Grupo Silvio Santos. Apesar do perfil reservado, tem sido apontada como uma das principais figuras na sucessão dos negócios da família.