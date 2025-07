Cachês de Luan Santana atingem valores estratosféricos; Veja quanto

Luan Santana segue reinando como um dos artistas mais disputados do sertanejo. Além de lotar shows por todo o Brasil, o cantor tem chamado atenção pelo valor milionário de seus cachês. A coluna apurou, com exclusividade, quanto custa contratar uma apresentação do astro de "Meteoro" — e os números impressionam.



Luan Santana segue no topo como um dos artistas mais requisitados do sertanejo. Além de arrastar multidões por onde passa, o cantor também tem impressionado pelo alto valor de seus cachês — e agora ostenta o título de sertanejo mais bem pago da atualidade.

De acordo com informações exclusivas apuradas pela colunista Fábia Oliveira, o artista irá se apresentar neste sábado (5) na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, embolsando nada menos do que R$ 1,4 milhão por esse show.

Atualmente, o cachê médio de Luan para apresentações em eventos públicos gira em torno de R$ 1,3 milhão. Já para quem deseja contratar o cantor para festas privadas — como casamentos, aniversários ou eventos corporativos — o valor salta para cerca de R$ 2 milhões.

Em entrevista ao Gshow, o cantor relembrou com carinho o início de sua trajetória e o primeiro cachê recebido, no valor de R$ 50:

"Comprei um tênis com esse dinheiro. Quando passei a faturar mais, os sonhos de consumo também vieram. Comprei até uma Ferrari, mas confesso que não sou materialista nem consumista. Ir pescar no Pantanal, estar com minha família e amigos... essa é a minha maior fortuna", declarou.

Dono de hits que marcaram gerações, como "Meteoro", Luan Santana mostra que, além de sucesso nos palcos, também é um fenômeno quando o assunto é faturamento — sem perder a simplicidade que conquistou o público desde o início.