Wanessa Camargo atualiza status de relacionamento com Dado Dolabella

Wanessa Camargo revela status de relacionamento com Dado Dolabella - (crédito: Reprodução Instagram)

Wanessa Camargo surpreendeu ao abrir o coração sobre sua atual relação com Dado Dolabella. Em uma fase de autoconhecimento e reestruturação pessoal, a cantora revelou que, apesar do término, o ex-casal mantém uma relação próxima e cheia de carinho — e deixou em aberto a possibilidade de uma reconciliação no futuro.

"Tenho muito carinho pelo Dado. Acho que ele passou por poucas e boas na vida, é um menino com coração bom. Torço muito por ele, continuamos amigos, mas não fecho a porta, porque acho que ainda temos coisas para resolver", declarou.

Segundo Wanessa, apesar de não estarem juntos oficialmente, o vínculo entre os dois continua: "Não estou junto, mas também não estou disponível. Vamos ver o que vai acontecer. Nós nos falamos, nos vemos... Se for para ficarmos juntos, precisamos resolver algumas coisas, principalmente agora. Se virar uma grande amizade, ótimo. Mas se resolvermos voltar, tudo bem também."

A cantora ainda relembrou como o reencontro aconteceu de forma inesperada: "É uma história que foi muito mal resolvida lá atrás. Foi muito louco como nos encontramos, no meio da rua, do nada", contou.

Vivendo uma fase de reconstrução pessoal, Wanessa reforçou que, no momento, sua prioridade está voltada para si mesma e para os filhos. "Estou precisando agora, depois de um ano que foi muito difícil, focar nos meus filhos, no meu trabalho e em mim. Passei por um desafio muito grande", confessou.

"Tenho que estar centrada. Estou totalmente focada em entender o que quero da minha vida, para onde vou, porque foi um ano desafiador." Apesar das incertezas, ela reafirmou seu carinho por Dado:

"Torço por ele, tenho muito carinho. A porta não está fechada porque ainda temos questões para lidar."