Zé Felipe se empolga e pega no bumbum de mulher famosa

Solteiro, Zé Felipe exagerou na bebida com os amigos, na última quinta-feira (3). O músico até arriscou dançar com a famosa Solange Damasceno Santana, mais conhecida com a Gaga de Ilhéus. A animação foi tanta que o filho de Leonardo chegou a pegar no bumbum da gaga.

Desde a data em que anunciou o término do casamento com Virginia Fonseca, Zé Felipe segue sendo o centro das atenções. Rumores de que o artista estaria vivendo um affair com uma das suas dançarinas tomaram conta da web após a separação com a influenciadora.

Os boatos, entretanto, foram negados pelo artista. Ele ainda frisou que o fim do relacionamento com a apresentadora do SBT partiu de ambas as partes, e que não houve traição. “Tem uma coisa que vem me incomodando, desde que a gente anunciou a separação… Que é do mesmo repórter que falou que eu era namorado do Kevinho. Ele falou que eu traí a Virginia com a bailarina, mano? Pelo amor de Jesus Cristo…”, disse ele em entrevista.

E seguiu com as declarações: "E eu tô só vindo aqui, porque é óbvio que é mentira. Mas a gente sabe: uma mentira contada várias vezes, acaba virando verdade, se ninguém desmentir. Então, pelo amor de Deus, eu nunca traí a Virgínia, nunca traí minhas filhas, minha família, tá?", explicou.

E concluiu. "Eu respeito…. Só que aí a mentira vai virando verdade. Aí é 'não sei o quê, não sei o quê', e você não fala nada, fica de boa... E vira verdade. Mas agora deu. Acabou. Quer falar mentira? Prova. Porque a verdade é uma só", desabafou.