Viviane Araújo comenta sobre Virginia Fonseca na Grande Rio: 'Diminuída'

Viviane Araújo, rainha de bateria do Salgueiro há mais de 18 anos, se manifestou sobre a recente escolha de Virginia Fonseca para ocupar o posto na escola de samba Grande Rio. A atriz e veterana do Carnaval carioca fez questão de enfatizar o respeito à decisão da agremiação.

“Eu não tenho que achar nada! Foi a Grande Rio quem convidou. Não sou contra, como sempre falei. Acho que carnaval é para todo mundo”, declarou Viviane, durante entrevista.

Apesar de defender a participação da influenciadora, Viviane ressaltou o valor simbólico e emocional que o posto representa para quem é nascido e criado no ambiente do samba. A famosa também pontuou a importância do cargo para jovens da comunidade.

“Quando você é de uma escola, se doa… Aí vem uma pessoa do nada e chega lá. Realmente, quem é daí se sente diminuída. Estou falando em relação a esse cargo de rainha de bateria, que é muito almejado por muitas meninas da comunidade”, completou.

Mesmo com as ressalvas, Viviane condenou os ataques e críticas direcionados a Virginia nas redes sociais e incentivou que ela abrace o papel com dedicação: “Acho que, se ela vai, então que se doe, que se entregue… E vamos ver o que vai ser.”