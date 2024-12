Viviane Araújo rompe silêncio sobre documentário de Belo

A Viviane Araújo falou, finalmente sobre o documentário do ex-marido, Belo. Durante a 31ª edição do Prêmio Multishow, na última terça-feira (3), a sambista rompeu o silêncio e afirmou que a sua história com o cantor ficou no passado.

“Isso foi uma história que ficou no meu passado, mas ele quis fazer esse documentário e contar. Obviamente eu fiz parte da vida dele, mas para mim isso não significa nada, não tem mais sentido nenhum, entendeu?", disse ela.

E seguiu: "Não me incomodei, porque eu não vi para ser sincera. Porque justamente é uma coisa que é passado, não vou negar meu passado jamais. Não faz sentido nenhum eu reviver e falar”, explicou a beldade.

Vale ressaltar que, a atriz se recusou gravar um depoimento para o projeto, mas aparece em uma entrevista de arquivo ao lado de Belo no segundo episódio do documentário, onde conta como eles se conheceram.

Para quem não acompanhou, o relacionamento do cantor com Viviane Araújo chegou ao fim em 2007. Apesar de ter sido um término conturbado, o cantor assumiu, naquele mesmo ano, o namoro com a musa fitness, Gracyanne Barbosa.