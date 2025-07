Justus e Ana Paula se revoltam com ameaças contra a filha Vicky - (crédito: Redes Sociais)

Ana Paula Siebert e Roberto Justus usaram as redes sociais para reagir às críticas e ameaças direcionadas à filha, Vicky, de apenas cinco anos. A menina foi alvo de comentários ofensivos depois de aparecer em fotos com uma bolsa de grife avaliada em R$ 14 mil. Indignado com a repercussão, o casal declarou que está tomando medidas legais.

Em vídeo publicado neste domingo, Ana e Justus ressaltaram que a bolsa sequer foi comprada por eles, mas reforçaram que o valor de um acessório não deveria justificar ataques contra uma criança. “Mesmo que fosse comprada, ninguém tem o direito de julgar. Extrapolou todos os limites”, afirmou a influenciadora.

Segundo os pais de Vicky, um professor universitário chegou a escrever nas redes que “só guilhotina resolve”, comentário que foi deletado horas depois, mas não antes de ser registrado por prints. “É um estímulo ao ódio, à morte. Não dá para normalizar esse tipo de coisa na internet”, disse Justus.

A influenciadora também lamentou o episódio e explicou que raramente se pronuncia sobre críticas, mas desta vez a situação ultrapassou qualquer comentário desagradável. “Recebemos centenas de mensagens de apoio, mas não vamos deixar passar. Ameaçar uma criança é covarde demais”, desabafou.

Justus finalizou dizendo que todo o time jurídico já foi acionado e prometeu seguir com o caso. “Isso não vai ficar assim. Vamos até o fim para dar um exemplo. A internet precisa de limites, e esse tipo de discurso precisa ter consequências.”