Nattanzinho gera polêmica ao pegar nas partes íntimas de cinegrafista

Nattanzinho chamou atenção durante um de seus últimos shows ao protagonizar um momento polêmico no palco. Enquanto era filmado por um cinegrafista, o cantor surpreendeu o público ao tocar nas partes íntimas do profissional — uma atitude que dividiu opiniões nas redes sociais.

No momento da abordagem, Nattan ainda disparou: "Cadê a cobra?", arrancando risadas da plateia. O cinegrafista, visivelmente desconcertado, não reagiu. A cena aconteceu enquanto o artista apresentava o hit "Patrai".

O episódio repercutiu rapidamente nas redes sociais, com internautas expressando opiniões divergentes. "Mamonas fazia graça assim há 30 anos e todo mundo ria!", comentou um usuário. Já outro criticou a atitude: "Mari Fernandes já tinha cantado essa bola… falta de respeito com o trabalhador."

Além do momento polêmico no palco, Nattanzinho — que se prepara para a chegada de sua primeira filha com Rafa Kalimann — também protagonizou uma cena inusitada ao ser surpreendido com um presente inusitado de um fã: um bode.

Com bom humor, o cantor comentou sobre o mimo inesperado. "Vou deixar o bode na minha fazenda em Tianguá, para ele viver como tem que ser: no habitat natural, comendo milho e junto dos outros animais. Já tenho alguns bodes por lá também", explicou.