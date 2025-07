Golpistas usam nome de Alessandra Negrini e atriz reage

Alessandra Negrini usou as redes sociais na última quinta-feira (3) para emitir um alerta importante aos seus seguidores. A atriz revelou que criminosos estão usando sua imagem indevidamente na internet para aplicar golpes e enganar fãs — inclusive solicitando documentos pessoais para fins de extorsão.

“Gente, esse vídeo aqui tem um propósito: falar pra vocês não serem trouxas e não caírem em golpe, tá? Tem gente aí usando meu nome e minha imagem pra enganar vocês, pegar seus dados, seu dinheirinho... E você me segue aqui, né? Acho que você gosta de mim”, iniciou ela, em vídeo publicado no Instagram.

Na sequência, a atriz reforçou que não possui perfis em outras plataformas, muito menos sites ou páginas alternativas.

“Tenho respeito e carinho pelos meus fãs e estou me sentindo na obrigação de avisar: eu não estou em nenhum tipo de site, nenhum. Eu só estou aqui, no Instagram. Esse é o único canal oficial onde vocês vão me ver, onde sou eu de verdade — não sou IA, sou eu. O resto é golpe. Não seja trouxa, não clique, não seja roubado”, alertou.

Na legenda da publicação, Negrini deixou um recado direto: “Quem avisa, amigo é. Não se engane: eu não estou em nenhum tipo de site por aí. Se você clicar, é golpe. Vão roubar seus dados e seu dinheiro. Não sou eu. Se liga, mano.”