Marrone, da dupla com Bruno, expõe problema ligado ao tamanho da língua

Reconhecido como um dos co-vocais mais marcantes da música sertaneja, Marrone, da dupla com Bruno, revelou que sua jornada no canto teve obstáculos inusitados. Durante participação no programa Viver Sertanejo, da TV Globo, o artista contou que no início da carreira enfrentava dificuldades para cantar por causa de um detalhe anatômico: o tamanho da sua língua.

“Eu fiz fono porque minha língua é realmente fora do normal”, contou, em tom de brincadeira. Segundo ele, a condição afetava diretamente sua dicção e, por consequência, sua performance vocal. “Aí eu fui lá e coloquei um pesinho assim na língua e a fono falou: ‘Eu realmente nunca vi uma língua tão grande.’ Eu fui fazendo exercício e passei a colocar a língua mais dentro da boca porque atrapalhava a dicção”, relembrou, arrancando risos do público.

Durante o bate-papo com o cantor Daniel, que também participava do programa, Bruno fez uma revelação divertida: no início da parceria com Marrone, precisou ajustar o volume da voz do companheiro de palco, já que algumas palavras saíam distorcidas. Marrone confirmou o desafio e disse que, por isso, buscou ajuda profissional.

“Atrapalhava muito a minha dicção”, reforçou o sertanejo, explicando que passou por várias sessões com fonoaudiólogos.



Além dos exercícios tradicionais, ele precisou usar até um pequeno peso sobre a língua para ajudar no fortalecimento e controle do músculo durante a fala.