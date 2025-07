Viúva do produtor de Marília Mendonça detona dona Ruth: "Oportunista" - (crédito: Instagram )

A viúva de Henrique Bahia, produtor de Marília Mendonça, e uma das vítimas do acidente aéreo de 2021, usou as redes sociais para expor sua revolta contra dona Ruth Moreira. Fernanda compartilhou stories de seguidores que detonaram a mãe da cantora, com mensagens pesadas como “oportunista” e “mercenária”.

Em um dos textos publicados, ela desabafou: “O silêncio que por anos nos maltratava por dentro, mas a verdade sempre vem à tona!”.

A repercussão aconteceu após o jornalista Ricardo Feltrin divulgar que dona Ruth teria exigido metade do valor do seguro pago às famílias das vítimas do voo que matou Marília e mais quatro pessoas.









Cada família teria direito a US$200 mil, mas, segundo Feltrin, Ruth pressionou os outros familiares dizendo que todos estavam ali por causa da filha. A proposta teria gerado desconforto e, por medo de uma disputa judicial, as famílias acabaram cedendo.

Além disso, Feltrin revelou que Ruth teria começado a se movimentar para acessar o seguro e os bens da filha menos de 24 horas após o acidente.

A mãe de Marília também estaria sendo acusada de usar parte da herança para bancar cirurgias estéticas. Tudo isso acontece em meio à disputa judicial entre ela e Murilo Huff pela guarda do pequeno Léo, filho da cantora.

https://www.instagram.com/p/DL2QMR0OnAyTOzIEegzvBz38FkZ6Xduf9Y96UM0/?igsh=MWNpcmNnM2wyc2cwdg==