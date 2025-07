Power Couple: Favorito cai e novo casal dispara na reta final do reality

A três dias da grande final do “Power Couple Brasil 2025", o público começou a mudar de ideia sobre quem deve levar o prêmio. A mais recente enquete do UOL revelou uma virada inesperada: Rayanne e Victor, antes vistos como azarões, ultrapassaram Carol e Radamés, casal queridinho das redes sociais.

Enquanto Adriana e Dhomini seguem firmes na liderança com 51,66% dos votos, Rayanne e Victor aparecem logo atrás com 25,21%, surpreendendo quem apostava numa final direta entre os líderes e Radamés. Já o casal que parecia contar com o apoio da web ficou com 21,2%, perdendo fôlego na reta decisiva.

A disputa segue intensa, e nesta terça-feira (8/7), uma prova especial ao vivo vai garantir uma vaga direta na final para um dos quatro casais. Em seguida, será formada a última D.R. da temporada, e o público terá menos de 24 horas para decidir quem sai na véspera do encerramento.

A movimentação nas redes sociais têm refletido o novo favoritismo de Rayanne e Victor, apesar das polêmicas recentes envolvendo o casal.

Muitos fãs apontam que o crescimento deles nas enquetes tem mais a ver com rejeição a outros casais do que com carisma próprio. Com a final marcada para quinta-feira (10/7), o clima é de tensão nos bastidores e entre os fãs.