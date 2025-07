Dona Ruth é acusada de acordo que prejudicou vítimas de acidente aéreo

O nome de Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, voltou a ser alvo de críticas após uma denúncia feita pelo jornalista Ricardo Feltrin. Em vídeo divulgado no YouTube, ele revelou que Ruth teria exigido metade do valor do seguro pago às vítimas do acidente aéreo que matou a cantora e outras quatro pessoas em 2021.

Segundo Feltrin, cada vítima do voo tinha direito a um seguro de US$200 mil, totalizando cerca de R$5,5 milhões. O valor deveria ser dividido igualmente entre as cinco famílias. No entanto, Ruth teria pressionado os demais familiares para ficar com 50% da quantia, alegando que todos estavam no voo por causa de Marília.

Familiares de Henrique Ribeiro, produtor da cantora e uma das vítimas do acidente, confirmaram ao portal “Bahia Notícias” que a proposta existiu. A pressão teria sido tão grande que as famílias acabaram cedendo, com medo de enfrentar longas disputas judiciais.

Ruth ainda teria ameaçado recorrer à Justiça para barrar o repasse do seguro. Além disso, Feltrin apontou que, menos de 24 horas após a tragédia, Ruth teria iniciado buscas pelos valores de seguros e patrimônio deixado por Marília.

A mãe da cantora também teria feito uso de bens da filha para custear procedimentos estéticos, o que aumentou ainda mais a revolta do público. A polêmica estoura no mesmo momento em que Ruth enfrenta uma batalha judicial com Murilo Huff pela guarda do neto, Léo.