Vale Tudo: Saiba qual será o final de Maria de Fátima

Em “Vale Tudo”, Maria de Fátima (Bella Campos) faz de tudo para fugir da simplicidade e mergulhar no luxo. A jovem não mede esforços para subir na vida, vende a casa da família em Foz do Iguaçu e abandona a mãe, Raquel (Taís Araujo), sem nenhum remorso.

Ao chegar no Rio de Janeiro, se envolve com César (Cauã Reymond) e começa a dar os primeiros passos rumo à elite. A personagem passa por cima da melhor amiga, Solange (Alice Wegmann), ao roubar seu namorado, o rico Afonso Roitman (Humberto Carrão).

Disposta a garantir seu lugar no topo, ela se casa com o executivo e tenta engravidar a qualquer custo. Ao longo da trama, Maria de Fátima se torna símbolo de ambição, manipulação e falsidade.

Mesmo com as artimanhas sendo cada vez mais ousadas, ela consegue se manter no meio dos poderosos. Mas a verdade vem à tona. A farsa é revelada e ela é desmascarada por trair o próprio marido. A queda é dolorosa, mas não o fim.

Humilhada, Maria de Fátima decide deixar o Brasil. Vai morar na Europa, se casa com um príncipe italiano e, como se não bastasse, leva César com ela para recomeçar a vida entre castelos e fortuna.

Na versão original de 1988, a personagem foi vivida por Gloria Pires. O papel foi um marco na trajetória da atriz e consolidou sua imagem como uma das maiores estrelas da televisão brasileira.