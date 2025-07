Marido de Dona Ruth comanda empresa que cuida da herança de Léo

A briga judicial entre Murilo Huff e Dona Ruth pela guarda de Léo ganhou mais um capítulo polêmico. Segundo revelou o colunista Gabriel Perline, no programa “A Tarde é Sua”, o marido de Dona Ruth, Deyvid Fabrício, aparece como um dos administradores da empresa criada para gerenciar os direitos autorais deixados por Marília Mendonça.

A empresa em questão é a Marília Mendonça Produções, criada após a morte da cantora. De acordo com Perline, 60% da participação societária pertence a Léo, enquanto os outros 40% estão nas mãos de Ruth. Além dela e do atual marido, o advogado da família também é apontado como gestor.

A movimentação acendeu o alerta na equipe jurídica de Murilo Huff. Isso porque uma negociação milionária, estimada em R$300 milhões, estaria em curso para a venda de todo o catálogo de Marília para uma grande gravadora. Caso o negócio fosse fechado, Ruth teria direito a quase metade do valor.

Outro ponto citado na reportagem envolve a antiga empresa Sentimento Louco, onde Marília era sócia ao lado da WorkShow e da dupla Henrique & Juliano. Após a morte da cantora, os músicos teriam cedido suas partes para Dona Ruth, como gesto de apoio. Hoje, Léo detém 30% da empresa, Ruth 20% e a WorkShow, 50%.

Procurada, a defesa de Ruth negou as acusações, mas a situação aumentou o clima tenso entre as famílias. Desde a decisão judicial que deu a guarda provisória do menino a Murilo, Ruth tem demonstrado tristeza e chegou a dizer que está vivendo um novo luto com a ausência do neto em casa.