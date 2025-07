Defesa de Dona Ruth confirma acordo e diz onde está o valor do seguro

A defesa de Dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, se pronunciou após a repercussão do suposto acordo envolvendo o seguro do acidente aéreo que matou a cantora e outras quatro pessoas em 2021.

Ao Metrópoles, o advogado Robson Cunha confirmou que houve um entendimento entre os herdeiros das vítimas, mas afirmou que todo o valor recebido por Ruth foi destinado ao neto Léo, único herdeiro da artista.

“O caso foi tratado em juízo. O acordo foi realizado por todos os herdeiros e todo o valor do seguro, conforme demonstrado, foi depositado na conta bancária do Léo, herdeiro da Marília, e lá permanece até hoje”, declarou Cunha ao Metrópoles.

A declaração surge após o jornalista Ricardo Feltrin afirmar que Ruth teria ficado com metade do valor total da apólice, o equivalente a US$500 mil.

O advogado também reagiu às críticas que Dona Ruth vem recebendo nas redes sociais, alegando que existe uma tentativa de manchar sua imagem.

“O que ocorre é uma campanha para difamar a Dona Ruth com mentiras, onde o único objetivo é tentar criar uma opinião pública desfavorável que a prejudique no processo de guarda”, afirmou. Apesar da confirmação do acordo, a defesa não detalhou como foi feita a divisão e nem os valores exatos recebidos por cada parte.