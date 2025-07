Sonia Abrão ataca Andressa Urach após ser chamada de 'mal comida'

A troca de farpas entre Sonia Abrão e Andressa Urach continua agitando as redes sociais. Após ser chamada de “mal comida” pela criadora de conteúdo adulto, a apresentadora da RedeTV! resolveu responder à altura durante sua participação no programa De Frente com Blogueirinha.

Questionada sobre os ataques de Urach, Sonia não poupou palavras: “Ela não tem moral para falar de mim. Não é uma mulher, é uma boneca inflável. Não converso com máquina, não converso com boneca”, disparou a apresentadora do A Tarde É Sua.

Mas Andressa Urach não deixou barato. Pelas redes sociais, ela gravou um vídeo reagindo às falas da rival: “Sonia, acabei de ver que você falou mal de mim lá na Blogueirinha. E eu gosto de você, eu oro por você, como te falei, vou orar para que você seja bem comida”, ironizou.

Urach ainda foi além e sugeriu que Sonia enfrentaria questões mal resolvidas: “Inclusive vou te recomendar o meu livro, Mapa da Cura, para curar você. Curar esses traumas, essas raízes de rejeição, de dor. Porque assim, de verdade, você, uma mulher feminista como você diz que é, atacando outra mulher, uma mulher que nunca te fez nada, porque eu nunca te fiz nada”, concluiu.

Nas redes sociais, o barraco foi muito comentado entre os internautas: "Eu morro de rir com essas duas. É uma pior que a outra", "A Sonia também pediu pra tomar um fora desses", "Gente, como podem ser tão baixas, me admira muito a Sonia Abrão agir dessa forma".