Virginia quebra o silêncio sobre possível novo romance

Virginia Fonseca resolveu se pronunciar pela primeira vez sobre os rumores de que teria engatado um novo romance após o fim do casamento com Zé Felipe. Nas redes sociais, a apresentadora apareceu ao lado da influencer Duda Freire e reagiu com bom humor ao boato de que as duas estariam vivendo um affair.

As duas viajaram recentemente para Governador Valadares, cidade natal de Virginia, onde curtiram uma festa junina juntas. De volta ao hotel, acabaram se deparando com o boato e caíram na gargalhada. “Gente, juro! De onde o povo tira isso?”, disse Virginia, enquanto Duda ria sem parar.

A situação começou quando Monyque Isabella, cunhada de Virginia, leu uma mensagem dizendo que “duas influencers se separaram dos maridos para viver um romance”. A reação das duas foi espontânea, com direito a risos e comentários debochados. “Ela tava muito tensa, na hora que começou a ler”, brincou Virginia.

O término de Virginia com Zé Felipe foi anunciado no fim de maio. Em um comunicado conjunto, os dois afirmaram que seguirão como amigos, unidos pelos filhos e pelo carinho que construíram ao longo dos cinco anos de relacionamento.

Duda Freire, por sua vez, também anunciou o fim do namoro com João Victor, melhor amigo de Zé Felipe. Eles estavam juntos há três anos, mas já haviam encerrado a relação discretamente no mês anterior. Segundo ela, o término foi pacífico e os dois seguem como sócios.