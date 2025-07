Guilherme Leicam desabafa e afirma sofrer pressão estética: 'Envelheci'

Após receber uma enxurrada de críticas e se tornar um dos assuntos mais comentados da web, Guilherme Leicam decidiu se pronunciar sobre os comentários envolvendo sua aparência. Em entrevista recente, o ator esclareceu que realizou uma harmonização facial em 2021 e se mostrou tranquilo com o procedimento.



"O único procedimento de harmonização que fiz, em 2021, deu o que falar. Muitas pessoas disseram que era vaidade, que não tinha necessidade, mas uma grande maioria também achou ótimo. Se pegar o real procedimento que eu fiz — e não essas fotos distorcidas que estão circulando —, o resultado ficou bom. Assim como quem cuida da barriga ou das rugas, eu também fui lá e fiz", explicou em entrevista à Quem.



Leicam, que participou recentemente do Domingo Legal, no SBT, revelou ainda que sempre lidou com transformações ao longo da carreira e que não se apega a uma imagem fixa.



"Fui uma das primeiras pessoas a falar abertamente que fez [harmonização]. Muita gente questionou se eu estava perdendo a minha essência, mas estou acostumado com mudanças. Quando fiz o Leandro Mão Santa, em A Dona do Pedaço, perdi 10 quilos para parecer mais jovem. Já envelheci para outros papéis também. Não tento me firmar em uma imagem, como muita gente faz", destacou.



O ator também rebateu comparações equivocadas feitas nas redes sociais, em que usuários apontavam mudanças extremas no visual com base em registros antigos.



"Pegaram uma imagem de 2021 — quando eu já havia feito o procedimento — e compararam com uma de agora, em 2025, como se fosse o 'antes e depois' da harmonização. Mas, na verdade, o que mudou é que agora eu estou prestes a fazer 35 anos, no dia 20 de julho. Eu engordei, envelheci e amadureci. Isso é natural", afirmou.



Por fim, Guilherme refletiu sobre as expectativas do público e a dificuldade de lidar com o tempo na carreira artística: "‘Malhação’ já tem mais de 10 anos! Sinto que os fãs querem que a gente seja eternamente aquela pessoa que viram na TV. Eles esquecem que a gente se transforma, e isso faz parte da vida."