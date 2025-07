William Bonner brinca com convite para casamento de Maria de Fátima

William Bonner entrou na brincadeira e divertiu os seguidores ao compartilhar um convite inusitado em suas redes sociais. O jornalista revelou que foi "convidado" para o casamento de Maria de Fátima, personagem interpretada por Bella Campos no remake de Vale Tudo. Na trama, ela se une a Afonso, vivido por Humberto Carrão.

Com bom humor, o apresentador do Jornal Nacional publicou a imagem do convite fictício e comentou:

"Trabalhar aqui na firma tem suas vantagens", escreveu, fazendo referência à Globo e entrando na onda da novela.

Na exibição da última segunda-feira (7), foi ao ar uma das cenas mais aguardadas do folhetim: o momento em que Raquel (Taís Araujo), exausta com as atitudes da filha, rasga o vestido de noiva de Maria de Fátima às vésperas do casamento com Afonso — uma reinterpretação marcante da icônica cena da versão original de 1988.

Em entrevistas, Taís Araujo destacou o espírito da nova produção: "Vale Tudo é uma novela em que as pessoas comparam muito com a outra. Mas essa versão é uma homenagem àquela. A gente não está aqui para competir, e sim para homenagear", afirmou.