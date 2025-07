Power Couple: veja qual casal foi eliminado e quais disputam a final

A grande final do “Power Couple Brasil 2025” acontece nesta quinta-feira (10/7) e promete ser decidida nos detalhes. Segundo a enquete do UOL, dois casais favoritos estão praticamente empatados na preferência do público, com uma diferença mínima entre eles.

Adriana e Dhomini aparecem com 47,67% dos votos, enquanto Carol e Radamés somam 47,58%, configurando um verdadeiro empate técnico. Com apenas 0,09 ponto percentual separando os dois, a decisão promete fortes emoções e pode ser definida por centésimos.

Já o casal Rayanne e Victor aparece distante da disputa, com apenas 4,75% das intenções de voto, segundo a mesma parcial. Mesmo assim, seguem na final após se salvarem na última DR da temporada, superando Talita e Pessina.

Adriana e Dhomini foram os primeiros a carimbar o passaporte para a final ao vencerem a última Prova dos Casais. Carol e Radamés garantiram a última vaga, sendo os últimos salvos da berlinda decisiva.

A votação segue aberta até a grande decisão ao vivo, e tudo pode mudar até lá. O público é quem vai definir qual casal leva o título de campeão e o prêmio final do “Power Couple Brasil 2025.”