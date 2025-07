Virginia Fonseca volta à casa de infância e descobre problema inesperado

Virginia Fonseca emocionou os fãs ao revisitar, na última terça-feira (8), a casa onde viveu antes da fama, em Governador Valadares, Minas Gerais. A apresentadora do SBT compartilhou registros do local e acabou se surpreendendo com um problema antigo que voltou a se repetir: parte do teto do imóvel desabou — algo que, segundo ela, já havia acontecido anos atrás.

Antes mesmo de entrar em um dos cômodos, a influenciadora foi alertada sobre o incidente. Apesar de não ser novidade, Virginia demonstrou espanto ao perceber que o problema estrutural persiste até hoje, sem ter sido resolvido.

A visita aconteceu durante uma festa julina organizada por ela para reunir amigos e familiares em sua cidade natal. Emocionada, Virginia aproveitou o momento para fazer um desabafo sincero, refletindo sobre sua vida pessoal e o valor das raízes.

"Eu sabia que se tudo desse errado eu tinha para onde voltar. E hoje eu tenho esse sentimento de que tenho vocês. Eu sei disso, mesmo a gente não tendo contato todos os dias, mesmo a gente não se falando todos os dias", afirmou.

Na sequência, ela reforçou a importância da conexão com a família: "Eu tenho força para seguir em frente sabendo que eu tenho todos vocês. E que, se um dia eu precisar, eu tenho todos vocês. E é isso que eu senti no momento em que eu me senti ruim, eu falei: 'Cara, eu vou para Valadares, vou distrair a cabeça com as pessoas que eu amo'."

"Trouxe pessoas que eu amo de Goiânia. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Claro que com uma parte da minha família – minha família é muito grande. Eu pretendo que a gente se encontrar mais vezes, se reunir mais vezes, e viver esse momento mais vezes porque é muito especial e muito importante para mim. E acredito que para todos vocês", completou.