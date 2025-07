Power Couple: Casal vencedor fatura prêmio milionário

A grande final do “Power Couple Brasil 2025" foi marcada por emoção, torcida intensa e um resultado que deixou o público de boca aberta. Três casais chegaram à última etapa da competição com chances reais de vitória, mas só um saiu milionário, e o nome só foi revelado na reta final da noite.

Com 54,24% dos votos, Carol e Radamés foram os campeões da sétima temporada do reality. Além do título, o casal levou para casa R$446 mil acumulados ao longo do programa. A conquista foi comemorada com lágrimas, abraços e muita vibração ao vivo.

Na segunda colocação, ficaram Adriana e Dhomini, que garantiram um carro 0 km com 41,84% dos votos. Já Rayanne e Victor encerraram a disputa em terceiro lugar, com 3,92%, e embolsaram R$50 mil. O público votou até os últimos minutos e as enquetes já apontavam o favoritismo do casal campeão.

A temporada foi recheada de tretas, alianças e provas eletrizantes. Carol e Radamés não passaram ilesos pelas polêmicas, mas conquistaram boa parte da audiência pela parceria firme e jogo estratégico.

Felipe Andreoli e Rafa Brites, que comandaram a atração, destacaram que a temporada foi uma das mais marcantes da história do reality. Segundo eles, a vitória premiou o casal que mais refletiu os valores do público e soube se manter unido mesmo diante dos maiores conflitos.