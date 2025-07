Maya Dias revela ansiedade e expectativa para estreia em 'Êta Mundo Melhor'

A atriz mirim Maya Dias, de apenas 7 anos, está contando os dias para a exibição de sua primeira aparição em 'Êta Mundo Melhor!', nova novela das 18h da Globo, escrita por Walcyr Carrasco. A trama estreou no último dia 30 de junho, mas será neste sábado, 12 de julho, que o público verá pela primeira vez a personagem Denguinho, vivida por Maya.

Cheia de carisma e empolgação, a jovem atriz fala sobre a ansiedade para se ver na telinha: “Ai, eu tô muito animada! É a minha primeira vez fazendo uma novela assim, com tantas crianças, e eu tô amando. Eu amo gravar, e tô doida pra ver tudo na TV com a minha família. Vai ser muito lindo!”.

Essa será a estreia de Maya em uma novela da Globo, mas a artista já coleciona experiências marcantes na televisão, no teatro musical e no cinema.

Em 2023, ela participou da série 'Reis', da Record TV, como Basemate, e deu vida à versão infantil da protagonista Áurea Rosa no longa 'Princesa Adormecida', baseado no livro de Paula Pimenta. No teatro, brilhou como Gretl Von Trapp no musical 'A Noviça Rebelde', onde contracenou com Larissa Manoela, que também está no elenco da nova produção da Globo.

Em 'Êta Mundo Melhor!', Denguinho é uma das crianças que promete trazer doçura, leveza e momentos emocionantes aos capítulos. A chegada da personagem reforça o olhar sensível da novela para as relações familiares e infantis.