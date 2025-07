Andressa Urach reaparece com novo visual após mudar a cor dos olhos - (crédito: Reprodução: Instagram )

Andressa Urach voltou a movimentar as redes sociais nesta quarta-feira (9) ao exibir mais uma transformação no visual. Depois de trocar a cor dos olhos em uma cirurgia irreversível feita na França, a ex-A Fazenda surgiu agora com os cabelos ainda mais loiros e compridos, chamando atenção pela ousadia.

A mudança, claro, virou assunto entre os fãs. Além da aparência, a influenciadora foi exaltada pela postura firme diante das críticas.

“Uma mulher que não tem medo algum de ser julgada”, disse uma seguidora. Em uma das legendas, Andressa escreveu: “Nunca pare por causa da opinião dos outros”, reforçando sua fase de empoderamento.

A cirurgia ocular, feita em junho, foi motivada por uma lembrança dolorosa da infância. Segundo Urach, o pai desconfiava da paternidade porque ela nasceu com olhos castanhos, diferentes dos demais familiares. O trauma acabou influenciando a decisão pela mudança.

Após o procedimento, ela chegou a relatar dores intensas e momentos de medo. Na época, pediu orações aos fãs e confessou que teve receio de perder a visão. Mesmo assim, seguiu confiante em seu processo de transformação.