Êta Mundo Melhor!: Camila Queiroz se pronuncia após sumiço de Mafalda

Camila Queiroz finalmente se pronunciou sobre a ausência de Mafalda, sua personagem em "Êta Mundo Melhor!", continuação da novela “Êta Mundo Bom!”. Fora do elenco da nova fase, a atriz usou as redes sociais para comentar o destino da caipira, que fugiu com Romeu (Klebber Toledo) na trama.

No X, antigo Twitter, Camila publicou uma montagem do casal e escreveu: “Mafeu endgame”, usando o nome do shipp entre Mafalda e Romeu. A declaração animou os fãs, que celebraram o desfecho romântico: “Amo que são endgame na vida real também”, reagiu uma seguidora. Outro comentou: “Finalmente juntos. Já era hora!”

A ausência de Mafalda na continuação da história gerou surpresa nos telespectadores. Na novela, a personagem deixa uma carta para Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi) avisando que está indo embora com Romeu para viver novas aventuras fora da roça.

Em entrevistas anteriores, Camila já havia explicado que a decisão de não retornar ao papel foi conjunta com o autor Walcyr Carrasco e a Globo. Segundo ela, tudo foi resolvido em paz. “Não teve nenhum grilo por causa disso, está tudo certo entre nós”, garantiu.

Apesar da ausência na nova fase, a personagem deixou saudades no público, que segue torcendo para, quem sabe, ver Mafalda e seu “cegonho” em uma participação especial no futuro da novela.