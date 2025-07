MC Daniel rompe o silêncio após ser acusado de agredir Lorena Maria

MC Daniel se pronunciou publicamente após as graves acusações feitas por Raphael Werneck, amigo de sua ex-companheira, Lorena Maria. Em vídeos publicados nas redes sociais neste fim de semana, o funkeiro negou veementemente qualquer tipo de agressão ou comportamento abusivo durante o relacionamento com a empresária, mãe de seu filho, e informou que já acionou a Justiça contra o responsável pelas declarações.

“Eu acho que é meio óbvio o que eu vou falar agora, mas, se é necessário, eu vou dizer: eu nunca agredi a Lorena, nunca xinguei, nunca gritei com ela na minha vida. Primeiro, por amar ela. Segundo, por respeitar — por ser minha mulher, mãe do meu filho. E porque a minha criação jamais permitiria isso”, afirmou o cantor.

MC Daniel ainda criticou Werneck diretamente, mostrando prints de mensagens enviadas por ele via direct no Instagram. “Infelizmente, ele vai ter que pagar na Justiça pelo que fez, por falar o que não devia. Tanto que ele já se retratou, disse: ‘Depois vou me pronunciar sobre o que falei’. Vai falar porr* nenhuma, porque ele nem me conhece”, disparou o artista.

Antes mesmo da declaração em vídeo, Daniel já havia se manifestado por meio de uma nota oficial em seus stories. No comunicado, ele afirmou que tomará medidas legais não apenas contra Werneck, mas também contra perfis de redes sociais e veículos de imprensa que repercutiram as alegações sem checagem prévia.

“MC Daniel tomou, com muita tristeza, conhecimento de acusações feitas por determinado perfil no Instagram, associadas ao relacionamento que manteve com Lorena. A partir disso, algumas páginas e veículos de mídia estão, sem o devido cuidado e sem qualquer prévia checagem, repercutindo o que foi alegado nessas postagens."