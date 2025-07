Mel Maia quebra o silêncio após acusações contra MC Daniel nas redes

O fim do relacionamento entre MC Daniel e Lorena Maria ganhou um novo capítulo e trouxe mais nomes para a polêmica. Após Raphael Werneck, amigo próximo da empresária, acusar o cantor de ser “tóxico, abusivo e agressivo”, a atriz Mel Maia — ex-namorada de MC Daniel — reagiu à publicação com uma curtida, gesto interpretado por muitos como um sinal de concordância com as acusações.

"Tóxico, abusivo, agressivo, enganador. Tudo montado, tudo fake! Até pra dar um beijo tinha que ter câmera pra se fazer de bom moço. Lorena se livrou, isso sim. Nenhuma mulher merece um cara desses. FALSO!", escreveu Raphael Werneck em uma série de stories que repercutiram rapidamente.

O post foi replicado por páginas de celebridades no Instagram e logo chamou atenção da web, especialmente após Mel Maia curtir a publicação. A interação não passou despercebida e gerou uma enxurrada de comentários entre os internautas.

"Quanto mais querido para os outros, pior é dentro de casa", escreveu um perfil. "Mel Maia correu logo para colocar um DIU quando estava com ele, menina esperta", disse outro. "A máscara do máscara caindo", ironizou mais um. "A Mel confirmou tudo, né? Ninguém precisa falar mais nada", concluiu um seguidor.

Vale lembrar que o término entre Mel Maia e MC Daniel aconteceu em agosto de 2023. À época, a atriz comunicou o fim da relação com uma publicação nas redes sociais: "Meu namoro com Daniel surgiu de uma amizade. Nós nos amamos, nos respeitamos e queremos o bem um do outro. E nós decidimos juntos preservar esse sentimento tão importante. Não somos mais um casal, mas seguimos amigos [...]", escreveu.