Virginia Fonseca reage à interação entre Zé Felipe e Bella Campos

Virginia Fonseca parece não ter gostado da recente interação entre Zé Felipe e Bella Campos nas redes sociais. Após o cantor e a atriz começarem a se seguir mutuamente no Instagram, a apresentadora do SBT deixou de seguir a protagonista do remake de "Vale Tudo", da TV Globo.

Mesmo separados, Virginia e Zé Felipe — pais de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 10 meses — mantêm uma relação cordial, priorizando o bem-estar dos filhos. O ex-casal anunciou o fim do relacionamento no dia 27 de maio, por meio de um comunicado conjunto.

"Juntos sempre, agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus: nossos três filhos", dizia o texto divulgado na época.

"Não estarmos juntos como casal nunca será motivo para não valorizarmos tudo o que construímos: uma família linda. Vivemos tudo intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos."

Nas redes sociais, muitos internautas saíram em defesa de Zé Felipe, demonstrando apoio ao cantor: "Apoio total, Zé merece ser feliz, e Bella também", comentou um usuário. Outro reforçou: "Ela largou o amor por dinheiro e agora ninguém mais pode se aproximar dele?" E ainda teve quem brincasse: "Oxe, ela quis se separar, o Zé vai ficar sozinho por quê?"