Larissa Manoela detona o Fantástico após matéria polêmica envolvendo Maisa

Larissa Manoela demonstrou incômodo com uma brincadeira exibida pelo Fantástico no último domingo (13). Durante o programa, a atriz foi comparada à colega e amiga Maisa Silva, o que, segundo ela, incentivaria uma falsa rivalidade entre as duas.

A cena mostrava Larissa em uma gravação da novela Êta Mundo Bom, abrindo uma carta com uma mensagem inesperada. No bilhete, lia-se: “Prefiro a Maisa”. A exibição do conteúdo gerou reações nas redes sociais — incluindo da própria Larissa.

“Ainda bem que entre eu e Maisa não precisa preferir ninguém. Somos amigas, artistas, nos respeitamos, admiramos o trabalho uma da outra e temos uma história de anos na TV. Fiquei surpresa em quererem criar uma disputa feminina onde não existe. Lutamos sempre contra isso!”, escreveu a atriz em seus stories no Instagram.

Maisa também se manifestou sobre o episódio e reforçou os laços com a amiga, com quem cresceu na televisão desde os tempos de SBT:

“Bom dia, minha diva! E que bom dia... infelizmente, mesmo sendo piada, só a gente sabe o que já leu e ouviu ao longo desses 13 anos de amizade, em que tentaram criar uma rivalidade absolutamente inexistente. Te amo e te admiro como pessoa e profissional”, declarou Maisa.