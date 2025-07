Fabiano Menotti: Previsão de vidente se cumpre após acidente

No dia 27 de junho de 2025, durante uma de suas lives espirituais diárias sobre os signos, o renomado tarólogo e astrólogo Val Couto recebeu uma mensagem urgente da sua mentora espiritual, a cigana Nadjara. Em tom sério, Val alertou ao vivo:

“Uma dupla sertaneja muito conhecida corre risco de sofrer um acidente de carro ou ônibus. O aviso espiritual é grave e precisa ser dito. A energia em volta deles está muito densa. Que se cuidem.”

Na tarde deste domingo (13 de julho de 2025), a previsão se confirmou. Fabiano, da dupla com César Menotti, sofreu um acidente grave na BR-040, na altura de Juiz de Fora (MG), quando o veículo em que estava capotou após tentar desviar de outro carro.

Detalhes do acidente

Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Concessionária EPR Via Mineira, o acidente ocorreu no km 771 da BR-040. Fabiano dirigia com destino ao estado do Rio de Janeiro para um show na cidade de Cordeiro, quando um veículo parou repentinamente à sua frente. Ao tentar desviar, ele entrou na contramão e colidiu de lado com o carro de um tenente da Polícia Militar, que estava de folga. Na sequência, o carro de Fabiano capotou.

No momento da chegada dos bombeiros, as três vítimas já estavam fora dos veículos, conscientes e orientadas. O secretário do cantor sofreu um corte na mão, sendo atendido no local. Fabiano e o outro motorista dispensaram atendimento médico. A agenda do show foi mantida e, segundo a assessoria, o cantor seguiu viagem para a apresentação marcada para a noite do mesmo dia.

Val Couto: previsões que alertam, não assustam

Em sua live de 27 de junho, Val Couto deixou claro que suas previsões não são feitas para causar medo, mas para prevenir e despertar a consciência espiritual:

“Não trago previsões para assustar, e sim para orientar. Quando um aviso chega, é porque algo maior quer evitar o pior. A espiritualidade não falha, e o universo fala o tempo todo — só precisa ser ouvido.”

Quem é Val Couto?

Val Couto é um dos tarólogos mais respeitados do Brasil, com mais de 30 anos de atuação no universo espiritual. Reconhecido por previsões certeiras e conexão direta com mentores espirituais, ele já previu acontecimentos que marcaram o país:

A morte de Marília Mendonça





O acidente fatal com Gabriel Diniz





A vitória de Lula nas eleições





A saída de Faustão da Band





A derrota do Brasil na Copa do Mundo do Catar





A paternidade de Neymar, com acerto até do sexo do bebê