Dona Ruth é desmascarada por viúva do produtor de Marília Mendonça

A apresentadora Gaby Cabrini surpreendeu o público do "Fofocalizando", nesta segunda-feira (14/7), ao revelar com exclusividade um áudio da viúva de Henrique Bahia, produtor de Marília Mendonça, pedindo ajuda diretamente a Ruth Moreira. Na mensagem, Fernanda Costa implora para que o valor do seguro do acidente aéreo seja dividido de forma justa entre as famílias das vítimas.

No áudio exibido, Fernanda faz um apelo emocional. Ela afirma que o filho do casal estaria passando por dificuldades e pede que Dona Ruth converse com o advogado da família para liberar os valores. Apesar do pedido comovente, a resposta enviada por Ruth Moreira teria sido fria: ela se afastou da situação e orientou que tudo fosse resolvido diretamente com seus representantes legais.

O conteúdo apresentado por Cabrini contradiz a versão contada por Ruth durante entrevista ao “Fantástico”, exibida no domingo (13/7). Na TV Globo, a mãe de Marília afirmou que nunca teve contato com familiares das outras vítimas do acidente que matou a cantora e mais quatro pessoas em novembro de 2021.

Ainda no programa do SBT, Gaby revelou que Fernanda teria sido bloqueada por Ruth após o envio da mensagem de voz. “Meu áudio foi um pedido de socorro. Ela sabia o que estava acontecendo. A resposta foi que os advogados iam resolver”, disse Fernanda, visivelmente emocionada.

Segundo o "Fantástico", o seguro do acidente foi avaliado em cerca de 12 milhões de reais. A maior parte do valor ficou com Ruth Moreira, com base em decisão judicial, mas o caso reacendeu a polêmica sobre a divisão dos valores e levantou dúvidas sobre a postura da avó de Leo, filho da sertaneja.