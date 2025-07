Bia Miranda se pronuncia após polêmica com tênis falsificado

Bia Miranda rebate críticas sobre polêmica do tênis - (crédito: Reprodução Instagram)

Bia Miranda se viu no centro de mais uma polêmica no último fim de semana. Durante sua participação em um programa de relacionamento, a influenciadora viralizou ao criticar um dos pretendentes por estar usando um tênis falsificado.

A repercussão negativa foi grande nas redes sociais, o que levou Bia — conhecida como a "neta postiça de Gretchen" — a se pronunciar. Segundo ela, tudo não passou de uma encenação previamente combinada com a produção da atração.

“Mesmo que tenha sido combinado, o pessoal da internet tá tão bravo porque eu falei do tênis do cara… Esses caras vão nos programas, esculacham as minas e ninguém fala nada. Aí quando vai uma mulher e zoa um homem, todo mundo fica put*”, declarou ela nas redes.

Apesar da justificativa, a fala gerou ainda mais reações. Um dos que não deixaram barato foi o influenciador Bruno Couto, conhecido como Muito Humilde, que rebateu duramente a postura de Bia.

“A boca é falsa, o cabelo é falso, os cílios são falsos, até a avó é falsa, já que você nunca foi de verdade neta da Gretchen, e você ainda quer humilhar o sujeito por ele estar com tênis falso”, disparou, recebendo apoio e elogios de internautas pela resposta afiada.