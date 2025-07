Luana Piovani vira alvo de ação judicial e pode pagar R$ 15 mil

Luana Piovani terá que enfrentar uma audiência judicial no dia 26 de agosto, após ser processada por uma ex-funcionária. A profissional trabalhou como babá dos filhos da atriz e está pedindo R$15 mil por danos morais, alegando ter sido exposta publicamente após comentar uma publicação envolvendo o ex-casal, Luana e Pedro Scooby.

De acordo com a ação, a ex-colaboradora afirma que foi contratada como preceptora em setembro de 2022, com um acordo para atuar quinzenalmente com as crianças. No processo, ela relata acúmulo de funções, convivência dentro da casa da atriz com consentimento e um ambiente familiar delicado entre os pais das crianças.

A polêmica teria começado após ela comentar uma publicação de Scooby nas redes sociais, demonstrando apoio ao surfista. O comentário, segundo a profissional, teria causado uma reação agressiva e desproporcional por parte de Luana Piovani, que a expôs a seus milhões de seguidores e questionou publicamente sua permanência na residência e conduta profissional.

A defesa da atriz nega ter citado o nome da ex-funcionária em qualquer momento nas redes sociais e afirma que todas as postagens eram de teor geral. Ainda segundo os advogados de Luana, a ex-babá teria feito o comentário por conta própria e provocado a repercussão que agora tenta reverter judicialmente.

A audiência será realizada de forma virtual pela Justiça de São Paulo. Luana Piovani, por meio de sua defesa, pede que o processo seja considerado improcedente e que a ex-funcionária arque com os custos do processo. Até o momento, a atriz não comentou o caso publicamente.