Sessão da Tarde: longa de hoje teve polêmica nos bastidores

A Sessão da Tarde desta terça-feira, 15 de julho, exibe um drama envolvente que mistura superação, tensão e bastidores curiosos. Estrelado por Bradley Cooper, o filme mostra a jornada de um chef que tenta reerguer sua carreira após ser destruída por vícios e atitudes explosivas.

O que poucos sabem é que o longa, lançado em 2015, quase teve uma participação especial de um galã famoso. Jamie Dornan, conhecido por "50 Tons de Cinza", chegou a gravar uma cena intensa interpretando o ex-marido de uma das personagens principais.

No entanto, a sequência foi rejeitada após testes com o público e acabou sendo cortada completamente da edição final. A cena trazia uma briga acalorada entre o personagem de Dornan e o de Sienna Miller, mas foi considerada fora de tom com o restante da narrativa.

Por isso, os produtores decidiram excluí-la do filme e o ator sequer aparece nos créditos. Além desse detalhe curioso, o filme se destaca por seu elenco de peso, com nomes como Daniel Brühl, Emma Thompson, Omar Sy, Uma Thurman e Alicia Vikander.

Para dar mais realismo às cenas, Bradley Cooper treinou com chefs renomados e gravou sequências em cozinhas reais, lidando com facas afiadas, chamas e toda a pressão de um ambiente profissional. O filme em cartaz hoje na Sessão da Tarde é "Pegando Fogo", que será exibido logo após a novela "História de Amor", a partir das 15h30.