Andressa Urach celebra sucesso com pornô do pai: ‘Mamãe parou a internet'

Andressa Urach revela sucesso em conteúdo com o pai - (crédito: Reprodução Instagram)

Andressa Urach voltou a movimentar as redes sociais com mais uma de suas declarações polêmicas. A influenciadora e produtora de conteúdo adulto comemorou o sucesso estrondoso de sua nova parceria profissional — com ninguém menos que seu próprio pai, Carlos Urach.

Durante uma publicação recente, Andressa celebrou o desempenho da produção, revelando que o vídeo protagonizado por seu pai com outro homem obteve alto engajamento e visualizações expressivas:

"Mamãe parou a internet. Hoje deveria ser feriado nacional", escreveu a loira, que atualmente ostenta olhos azuis após passar por uma cirurgia para mudar a cor natural. Vale ressaltar que o projeto, lançado em plataformas de conteúdo adulto, tem gerado grande repercussão e audiência.

A revelação da parceria entre pai e filha na indústria do entretenimento adulto pegou muitos internautas de surpresa. Na semana passada, Urach causou alvoroço ao divulgar a novidade em um vídeo gravado ao lado do pai e da ex-sogra: "Segura, Brasil! Essa você não esperava... Gravamos algo que ninguém imaginava, ficou incrível", declarou a ex-Vice Miss Bumbum.

Carlos Urach, que recentemente anunciou seu retorno ao mercado de conteúdo adulto, agora se apresenta como o “furacão da terceira idade” e tem ganhado notoriedade por suas aparições ousadas.