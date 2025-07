Giovanna Ewbank faz acusação grave contra ex de Luciana Gimenez

Giovanna fala de ex de Luciana Gimenez - (crédito: Reprodução Instagram/ Rede TV !)

Giovanna Ewbank perdeu a paciência e acusou publicamente Marcelo de Carvalho, de 62 anos — ex-marido de Luciana Gimenez e um dos proprietários da RedeTV! — de racismo. A declaração veio após o empresário comentar sobre um assalto sofrido pelo irmão de seu filho mais velho em Barcelona, na Espanha.

Através do X (antigo Twitter), Giovanna compartilhou a postagem de Marcelo e fez duras críticas à fala dele: "Acho que as verdades incontestáveis são outras, Marcelo! 1- Você foi racista e não sou eu que estou dizendo, foi você quem escolheu ser ao escrever nas redes sociais."

Na sequência, a apresentadora apontou que o empresário comparou dois crimes distintos de forma preconceituosa: "Racismo é crime assim como furto. Sabia? A única coisa óbvia é essa fala vir sempre do mesmo lugar: homens héteros, brancos, que se acham superior e o centro do universo por ter… dinheiro", escreveu.

Giovanna também fez questão de destacar o contexto histórico sobre exploração colonial: "2- Quem invadiu a África pra roubar foram os europeus. Uma aulinha de história não faz mal pra ninguém", alfinetou.

Ela finalizou o desabafo criticando a atitude do empresário de apagar o post original após a repercussão negativa: "3- Apagar o tweet depois da repercussão não é arrependimento, é recibo de quem teme pelo status e reputação no mercado. Mas agora que todo mundo já sabe como você pensa, seria ótimo ler um pouco da repercussão pra ver se você consegue enxergar além de você e ver o tamanho do erro que cometeu reforçando estereótipos e xenofobia", concluiu.