Simaria surge de visual novo e impressiona público

Simaria surpreendeu os fãs ao surgir com um visual renovado e arrancar elogios nas redes sociais. A cantora, que tem mantido uma rotina mais discreta desde que se afastou da carreira artística, fez uma rara aparição e chamou atenção ao exibir seu novo corte de cabelo.

Em um vídeo que circula entre os usuários do Instagram, Simaria aparece com um corte repicado, exibindo os fios soltos e um visual moderno. Usando um corpete branco, maquiagem impecável e esbanjando simpatia com um largo sorriso no rosto, a cantora encantou seus seguidores com o resultado da transformação.

Nos comentários, os fãs reagiram à mudança com entusiasmo — embora alguns esperassem algo mais ousado: "Mudou tanto que quase não reconheci", comentou um internauta. "Ela é bonita, mas não vi nada demais no corte, achei que lançaria um Chanel long bob", avaliou outro. "Ansiosa pela segunda parte com a transformação", disse uma seguidora, enquanto outra destacou: "Gente, ela nem precisa mexer tanto no cabelo para ficar bonita."

Mesmo longe dos palcos, o interesse pelo retorno da artista continua forte entre os fãs. Recentemente, Simaria falou abertamente sobre os motivos que a fizeram pausar a carreira, especialmente após o fim da dupla com a irmã, Simone Mendes, que segue em turnê solo e colhendo frutos do sucesso.

"Tenho meus filhos, minha família e questões que eu ainda estou resolvendo. São questões minhas. Preciso de mais segurança em casa, porque quero que meus filhos se sintam mais fortes e seguros para que eu possa sair [para os shows...]", explicou a sertaneja, demonstrando que, por ora, o foco está voltado para a vida pessoal e o bem-estar da família.