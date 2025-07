Repórter descobre corpo em Rio durante matéria sobre afogamento

O repórter Lenildo Frazão viveu um momento tenso enquanto cobria o desaparecimento do corpo de Raíssa, de 13 anos, no Rio Mearim, em Bacabal, interior do Maranhão. A adolescente havia morrido afogada enquanto tomava banho com amigas no local.

Durante a gravação da matéria, Lenildo entrou no rio com o microfone em mãos e, ao sentir algo sob a água, reagiu de forma imediata: “Eu acho que tem um negócio aqui no fundo da água”, disse, visivelmente nervoso. Em seguida, recuou e completou: “Não, eu não vou não, tenho medo”.

O corpo da adolescente foi posteriormente localizado e retirado do rio por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Em seguida, foi entregue à Polícia Civil, que encaminhou o cadáver ao Instituto Médico Legal (IML). A investigação concluiu que a causa da morte foi afogamento acidental, sem indícios de violência.

Nas redes sociais, o trecho do vídeo com o repórter viralizou e gerou inúmeros comentários, misturando empatia, nervosismo e até alívio. "Ele foi guiado por Deus para confortar os familiares", escreveu uma internauta. Outra comentou: "Gente, se fosse eu, abaixava e puxava o corpo. Ia ser mais um trauma na minha vida pra terapia."

Houve também reações bem-humoradas, como: "Ótimo, já fico pensando besteira se sinto algo no pé quando estou no rio ou no mar, agora tenho que me preocupar com corpo também", disse um usuário. Outro acrescentou: "Sinceramente, se eu pisar em um corpo, teremos dois corpos!", enquanto um terceiro brincou: "Rapaz, eu sairia correndo."