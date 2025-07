Palco principal do Tomorrowland pega fogo horas antes dos shows

O palco principal do Tomorrowland, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, foi destruído por um incêndio na Bélgica na tarde desta quarta-feira (16), por volta das 18h30 (horário local). O festival está previsto para começar na próxima sexta-feira (18).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a estrutura completamente tomada pelas chamas, com o palco já em ruínas. Segundo o tabloide britânico The Mirror, cerca de 1.000 funcionários estavam trabalhando no local no momento do incidente. Até o momento, não há registros de feridos.

Em nota ao jornal, a organização do evento se manifestou: “Nossa prioridade agora é a segurança dos nossos visitantes e de todos os que estão nas redondezas.” Devido à intensa fumaça gerada pelo incêndio, os moradores da região foram orientados pelas autoridades a manter portas e janelas fechadas como medida preventiva.

O Dreamville, camping oficial do festival, continua com abertura prevista para esta quinta-feira (17), um dia antes do início do evento. Em sua última edição, o Tomorrowland reuniu cerca de 400 mil pessoas de mais de 200 países, consolidando-se como um dos maiores eventos de música do planeta.

Nas redes sociais, a destruição do palco gerou grande repercussão entre os fãs do festival. "E meu ingresso que é pra sexta agora?", questionou um internauta. "Graças a Deus não foi na hora do show", observou outro. Já um terceiro destacou: "Que triste!!! Mas que bom ter acontecido antes do festival iniciar! Com certeza, isso salvou muitas vidas."