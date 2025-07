MasterChef: sobremesa ousada com vinagre provoca eliminação e choro - (crédito: Band)

O MasterChef Brasil 2025 entregou mais um episódio eletrizante nesta terça-feira, 15 de julho. A oitava semana de competição foi marcada por ingredientes nada óbvios, muita pressão na cozinha e uma eliminação que emocionou até os jurados.

O desafio da vez envolvia itens fermentados, e uma escolha ousada acabou levando Vitória direto para fora da disputa.

Durante a prova de eliminação, os competidores precisaram usar criatividade para transformar ingredientes como kimchi, garum de ostra e vinagre de caju em pratos dignos de restaurante.

Foi justamente esse último item que virou protagonista de um tropeço. Ao apostar em uma sobremesa com vinagre de caju, Vitória arriscou alto, mas o resultado dividiu opiniões e desagradou o trio de jurados.

A proposta parecia ousada e promissora, uma verrine com frutas vermelhas e creme de iogurte. No entanto, a execução deixou a desejar. Segundo os chefs, o prato ficou ácido demais, sem equilíbrio e faltando o dulçor necessário para uma boa sobremesa. A eliminação foi inevitável e pegou em cheio a participante, que não conteve as lágrimas ao deixar a cozinha.

Além do sabor que não convenceu, o clima emocional também pesou. Vitória dividiu a berlinda com Leonela, sua amiga mais próxima na competição, o que tornou a despedida ainda mais difícil. Emocionada, ela agradeceu pela experiência e foi aplaudida pelos colegas, que se comoveram com a saída inesperada.