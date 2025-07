Léo Dias se pronuncia sobre demissão do SBT

Léo Dias voltou a movimentar as redes sociais nos últimos dias após seu afastamento do programa "Fofocalizando", do SBT. A ausência do apresentador durante cerca de duas semanas gerou rumores sobre uma possível saída da emissora, incluindo especulações de que ele já estaria com um contrato engatilhado com a Band.

Diante da repercussão, a equipe de Léo Dias resolveu se pronunciar e negou qualquer mudança de emissora. Em nota oficial enviada à imprensa por sua assessoria, o jornalista esclareceu que segue contratado pelo SBT e que seu afastamento é apenas temporário.

"O jornalista Léo Dias esclarece que permanece contratado do SBT, apesar de estar afastado temporariamente da apresentação do programa Fofocalizando", diz o comunicado.

Segundo a nota, além da licença, Léo Dias também está prestes a tirar férias e fará uma viagem internacional já programada, o que explica sua ausência no vespertino.

"Com folgas previamente alinhadas com a emissora, Léo realizará uma breve viagem internacional, retornando ao Brasil na próxima semana", finaliza o texto.