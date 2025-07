Flagra de traição no Coldplay: estudo aponta relação entre QI e infidelidade

Nos últimos dias, virou notícia no mundo todo o escândalo envolvendo o flagra da traição de um CEO americano com a chefe do RH da empresa. O momento aconteceu durante um show da banda Coldplay, nos Estados Unidos. Na ocasião, Andy Byron, CEO da empresa Astronomer, de inteligência artificial, e a chefe do RH, Kristin Cabot, foram filmados e apareceram abraçados no telão do evento. Ao perceberem que foram expostos diante de todo o público, os dois logo se esconderam das câmeras, dando margem para especulações de que estariam tendo um caso extraconjugal.

O caso reascendeu o debate em torno das traições, que acontecem muito no ambiente de trabalho. Alguns estudos apontam que cerca de 20% dos homens casados traem, em comparação com 13% das mulheres casadas, de acordo com um artigo de setembro de 2024 do Cooper Trachtenberg Law Group LLC. Entretanto, essa diferença vem diminuindo pouco a pouco entre as gerações mais jovens.

Estudos ligam a infidelidade masculina ao QI mais baixo. Um estudo publicado na revista especializada "Social Psychology Quarterly" apontam que homens que traem as esposas e namoradas tendem a ter QI mais baixo e ser menos inteligentes.

A neuropsicóloga Nathalie Gudayol explica por que pessoas com QI mais elevado, acima da média, geralmente são as que traem menos. “Pessoas com QI mais alto, normalmente elas têm melhores habilidades cognitivas na avaliação toda. Dentro da avaliação, a gente mede uma coisa que se chama Funções Excecutivas. Dentro das funções executivas está o controle inibitório, ou seja, a minha capacidade de inibir impulsos. Todo mundo tem controle inibitório, mas tem pessoas que têm dois, e tem pessoas que têm sete”, explica a especialista.

“O controle inibitório, do mesmo jeito que eu estou morrendo de calor aqui e não posso tirar minha blusa porque eu não estou em um ambiente onde cabe ficar sem blusa... A traição é isso, porque normalmente você pode até ter o impulso de se sentir atraído por, mas aí você controla aquilo”, completa a neuropsicóloga.