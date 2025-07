Traição em show do Coldplay: CEO se pronuncia após flagra

Andy Byron, CEO da bilionária empresa de tecnologia Astronomer, que virou assunto após ser flagrado abraçado com a diretora de RH Kristin Cabot durante show do Coldplay em Boston, fez sua primeira declaração pública sobre o caso. No vídeo viral, os dois aparecem constrangidos ao serem exibidos no telão do estádio.

Em um comunicado divulgado nas redes sociais, Andy pediu desculpas à esposa Megan Kerrigan Byron, à família e aos colaboradores da empresa. “O que deveria ser uma noite de alegria acabou se tornando um erro profundamente pessoal, exposto em um palco público. Vocês merecem mais de mim como parceiro, como pai e como líder”, afirmou o executivo.

Byron afirmou que está tirando um tempo para refletir sobre o ocorrido e lidar com as consequências em sua vida pessoal e profissional. “Essa não é a pessoa que quero ser, nem a forma como desejo representar a empresa que ajudei a construir. Peço privacidade para passar por esse processo”, disse.

Ele também criticou a exposição pública do momento privado e pediu que as pessoas reflitam sobre o impacto de transformar a vida alheia em espetáculo. Para encerrar, citou a música “Fix You”, do Coldplay: “As luzes guiarão você de volta para casa e acenderão seus ossos e eu tentarei consertar você”.

O vocalista do Coldplay, Chris Martin, não deixou passar a situação e comentou durante o show: “Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos”. Depois do escândalo, a esposa do CEO removeu o sobrenome dele dos perfis nas redes sociais, sinalizando a turbulência familiar.