História de Amor: Saiba tudo sobre o capítulo desta sexta-feira

Nos próximos capítulos de “História de Amor”, os telespectadores podem esperar reviravoltas marcantes e uma dose de vingança que promete movimentar a trama. Paula, vivida por Carolina Ferraz, finalmente terá a oportunidade de se vingar de Assunção (Nuno Leal Maia), e fará isso de forma cruel e irônica.

Após enfrentar uma fase difícil e reclusa, Assunção começa a dar sinais de melhora e, aos poucos, volta a sair de casa. Em um esforço para recuperar sua autoestima, ele decide caminhar à beira-mar, acompanhado por Valkíria (Cláudia Mauro), sua atual companhia e ponto de apoio emocional.

Mas o que era para ser um passeio tranquilo se transforma em um verdadeiro embate. Durante a caminhada, o casal dá de cara com Paula, que não perde a chance de destilar veneno. Com seu ar debochado e elegante, ela se aproxima e alfineta sem piedade.

"O dia está lindo, não é? Perfeito para sair correndo e se jogar no mar", dispara Paula, com ironia cortante. A frase, dita com um sorriso frio nos lábios, é um claro deboche ao estado emocional frágil de Assunção. E ela não para por aí. Diante da presença de Valkíria, a vilã ainda questiona com tom sarcástico: "Você é enfermeira dele, querida? Ou só está acompanhando por caridade?"

A cena promete causar indignação em quem torce por Assunção, ao mesmo tempo em que reafirma o lado manipulador e provocativo de Paula. É mais um capítulo de emoções intensas em “História de Amor”, novela escrita por Manoel Carlos que continua prendendo a atenção do público com seus conflitos humanos e relações turbulentas.