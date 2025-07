Casamento Tainá e Eder Militão: cerimonialista revela exigências dos noivos

Tainá Castro e o jogador Éder Militão sobem ao altar nesta sexta-feira (18), em uma cerimônia luxuosa no Palácio Tangará, em São Paulo. O espaço, que já está completamente pronto para receber os convidados, será palco de uma celebração estimada em mais de R$ 2 milhões.

Em entrevista à revista Quem, a cerimonialista Letícia Melgaço revelou os bastidores da preparação: "Ao todo, estamos há três dias na montagem da festa e cerimônia", contou. Ela também detalhou o pedido especial dos noivos: "O casal pediu algo clássico, com tons leves, que trouxessem serenidade e delicadeza."

Tainá comentou sobre a escolha do local e a emoção do momento: "Quando decidimos que o casamento seria em São Paulo, muito por conta da família do Éder e também pela proximidade com a minha cidade, eu sabia exatamente onde gostaria que fosse: o Palácio Tangará. Sempre fui apaixonada por esse lugar. Ele tem uma atmosfera única, elegante e acolhedora, que traduz exatamente a energia que queríamos para esse momento tão especial", revelou.

Sobre os bastidores da organização, ela foi sincera: "Eu confesso que não esperava que planejar um casamento fosse tão intenso, principalmente na reta final, quando acordo cheia de mensagens todos os dias (risos)."

"Me divido entre o Rio de Janeiro e Madri (Espanha), e neste ano ainda tive outros compromissos profissionais durante esse período, enquanto planejava o casamento. Mas tive a sorte de contar com a cerimonialista Letícia Melgaço e uma equipe incrível, que me fez sentir segura durante todo o processo."