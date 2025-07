A Fazenda 17: Galã da Globo e ex-BBB estão cotados para o elenco

A Fazenda 17 está prestes a começar, e os fãs de reality já estão de olho nas pistas sobre os próximos peões que vão disputar o prêmio milionário e o carinho do público. De galã da Globo a ex-BBB, nomes de peso já circulam como possíveis participantes da nova temporada.

Com estreia marcada para o dia 16 de setembro, a nova edição do reality da Record TV contará mais uma vez com Adriane Galisteu no comando — até agora, ela é o único nome confirmado oficialmente pela emissora.

Para aumentar a expectativa, a Record já começou a soltar teasers da atração, atiçando a curiosidade do público com sugestões misteriosas sobre o elenco. E os rumores não param por aí.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, Camila Loures está entre os nomes fortes que vêm sendo avaliados pela emissora. A influenciadora digital já apareceu em especulações de outras edições, mas, desta vez, sua entrada no confinamento parece estar mais próxima de acontecer.

Do lado masculino, MC Guimê é apontado como praticamente certo no elenco. O cantor, que vive a expectativa do nascimento do primeiro filho, já teve passagem marcante (e polêmica) pelo Big Brother Brasil e deve apostar em uma nova chance nos realities.

Outro nome que tem chamado atenção nos bastidores é o do ator Rafael Cardoso. Longe das novelas e em busca de uma reviravolta em sua imagem pública, o galã pode estar pronto para se jogar no desafio rural da Record.