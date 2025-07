Preta Gil: Famosos se unem em homenagem emocionante em velório

Durante o velório de Preta Gil, nesta sexta-feira (25/7) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, uma homenagem especial vai emocionar os presentes e fãs da artista. De acordo com o portal LeoDias, um grupo de mais de 100 pessoas, entre amigos, familiares e celebridades, vai marcar presença com uma camiseta personalizada, feita especialmente para a despedida da cantora.

A peça carrega imagens de Preta e foi pensada como um símbolo de amor e respeito à trajetória da artista, que faleceu no último domingo.

A iniciativa partiu de pessoas próximas a ela, que decidiram manter viva a memória da cantora com um gesto coletivo e simbólico.

Entre os nomes confirmados estão Carolina Dieckmann, Gominho, Ivete Sangalo, Regina Casé, João Vicente, Angélica, Luciano Huck, Sabrina Sato e Bela Gil. A ideia da camiseta conquistou o círculo de Preta, que se mobilizou rapidamente para que tudo estivesse pronto a tempo da cerimônia.

O corpo da cantora chegou por volta das 7h ao local e o velório foi aberto ao público às 9h. Além da homenagem visual, o clima entre os presentes é de reverência e gratidão pela história de Preta na música e na luta por causas sociais