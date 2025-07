Preta Gil: Ex-marido que traiu cantora poderá ter acesso a herança

Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, voltou a ser assunto nas redes sociais após especulações de que ele poderia ter acesso à herança deixada pela cantora. Avaliado em mais de R$20 milhões, o patrimônio de Preta virou tema de debate após a morte da artista, principalmente por conta do histórico polêmico do ex-companheiro, que a traiu enquanto enfrentava o câncer.

A dúvida que paira é: mesmo após traição e separação, Godoy poderia ter algum direito sobre os bens de Preta? De acordo com o advogado Leonardo Marcondes, para o portal Terra, há chances de exclusão total caso fique comprovada conduta desonrosa.

"A traição e o abandono durante um momento tão delicado, como o tratamento do câncer, violam os deveres de respeito, fidelidade e convivência que regem o casamento. Esse tipo de conduta quebra a confiança e desrespeita os compromissos matrimoniais, o que poderia justificar juridicamente a exclusão de qualquer direito à herança ou pensão", explicou o especialista.

Marcondes ainda citou a figura do "herdeiro ingrato", prevista no Código Civil. "A legislação brasileira permite deserdar o cônjuge que cometeu ato de indignidade. No caso do ex-marido, a infidelidade e o abandono podem ser enquadrados nesse artigo.

Assim, é legítimo que ele perca qualquer privilégio sobre os bens ou pensão", reforçou o advogado. Mesmo com rumores de que Godoy estaria cotado para a próxima edição de A Fazenda, ainda não houve nenhuma declaração pública dele sobre o falecimento da ex-esposa.